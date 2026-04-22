Госдума приняла закон о федеральном контроле за качеством промышленной продукции

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект № 1156624-8, который вводит с 1 сентября 2026 года новый вид государственного контроля - федеральный государственный надзор за соблюдением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции.

Осуществлять контроль будет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный правительством. Предметом надзора станет соблюдение изготовителями и продавцами требований технических регламентов, принятых в соответствии с российским законодательством и актами Евразийского экономического союза.

Перечень подконтрольной продукции, профилактические мероприятия и иные параметры надзора будут закреплены в положении, которое утвердит правительство.

Первый зампред думского комитета по защите конкуренции Игорь Игошин сообщил журналистам, что в перечень войдут товары стратегического значения - сельхозтехника, электротехника, стройматериалы. По его словам, механизм контроля уже доказал эффективность: надзор Росстандарта за качеством автомобильного топлива позволил сократить долю некачественной продукции с 20% в 2016 году до 3,9% в последние два года.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Госдума Росстандарт правительство
