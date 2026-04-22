Превышение ПДК вредных веществ в воздухе зафиксировано у горящего морского терминала в Туапсе

Фото: Борис Морозов/РИА Новости

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ зафиксировано в нескольких районах Туапсе из-за пожара на морском терминале, возникшего из-за атаки БПЛА в ночь на понедельник, сообщил оперативный штаб региона.

"Роспотребнадзор регулярно проводит замеры воздуха в разных частях города. По данным на вечер 21 апреля, отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Это касается микрорайонов Грознефть, Сортировка и Звездный, а также частично - Центрального", - говорится в сообщении.

В среду из-за дождя замеры воздуха не проводились.

По данным оперштаба, пожарные третьи сутки продолжают тушить возгорание на морском терминале в порту Туапсе после массированной атаки БПЛА. Для ликвидации крупного возгорания на месте увеличили группировку: в тушении задействованы 276 человек и 77 единиц техники.

"Из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях. Особенно это касается ближайших к терминалу микрорайонов - Грознефть, Сортировка и Звездный, а также Центрального района. (..) Ситуация нормализуется, как только завершится тушение возгорания", - уточняет оперштаб.

Как сообщалось, в ночь на 20 апреля город Туапсе подвергся очередной массированной атаке беспилотников. В морском порту произошло возгорание. Обломки беспилотников повредили остекление в нескольких городских зданиях, также была повреждена газовая труба.

Пресс-служба прокуратуры региона сообщала, что в морском порту имеются повреждения транспортной инфраструктуры.