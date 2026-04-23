Площадь возгорания на морском терминале в Туапсе сократилась вдвое

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Площадь возгорания на морском терминале в Туапсе, начавшегося из-за атаки дрона в ночь на понедельник, уменьшилась примерно в два раза, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"Площадь возгорания на морском терминале в Туапсе, возникшего из-за атаки БПЛА, с момента возникновения пожара сократилась почти в два раза. В настоящее время в тушении участвуют 276 человек, задействовано 77 единиц техники", - говорится в сообщении.

Текущая площадь возгорания в сообщении не уточняется.

По данным оперштаба, в реке Туапсе локализован разлив нефтепродуктов, которые попали в воду из-за пожара на терминале.

"Здесь выставлены 750 метров боновых заграждений, пять специальных устройств для сбора и нефтеловушка. Ранее попавшие нефтепродукты оперативно собрали. Ведется постоянный мониторинг. В случае повторных попаданий нефтепродуктов в реку, их оперативно уберут", - говорится в сообщении.

По данным Морспасслужбы, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и министерства ГО и ЧС региона, принятые профилактические меры дали положительный результат как в реке Туапсе, так и в акватории порта.

Кроме того, ежедневно идет обследование состояния акватории вблизи Туапсе, суда служб осматривают ее в постоянном режиме. По данным за 21-23 апреля, нефтяные пятна и загрязнения в акватории моря вблизи порта Туапсе отсутствуют.

Ранее сообщалось, что на терминале в морском порту Туапсе после атаки беспилотников в ночь на 16 апреля загорелось технологическое оборудование. Пожар ликвидировали 19 апреля. В результате атаки БПЛА возник разлив нефтепродуктов в Черном море. Площадь загрязнения, по оценкам специалистов, составляла 10 тыс. кв. метров.

В ночь на понедельник, 20 апреля, Туапсе вновь подвергся массированной атаке БПЛА. В морском порту произошло возгорание. Обломки беспилотника повредили остекление в нескольких городских зданиях, также была повреждена газовая труба. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в нескольких районах Туапсе из-за пожара.

Пресс-служба прокуратуры региона сообщала, что в морском порту имеются повреждения транспортной инфраструктуры.