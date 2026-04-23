Воронежский губернатор сообщил о нейтрализации 24 БПЛА за ночь

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Над Воронежской областью за ночь нейтрализовали 24 беспилотника, сообщил губернатор Александр Гусев.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над одним городом и восемью районами Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены 24 беспилотных летательных аппарата", - написал он.

По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов повреждены кровля и фасад частного дома, а также два автомобиля.

Вечером и утром в отдельных районах Воронежской области вводили режим угрозы БПЛА.

Александр Гусев Воронежская область ПВО
В Дагестане в пунктах временного размещения остаются 522 человека

 В Дагестане в пунктах временного размещения остаются 522 человека

Обломки БПЛА упали на промпредприятие в Нижегородской области, есть повреждения

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Следователи выехали на место падения БПЛА в Самаре и Новокуйбышевске

Один человек погиб при атаке БПЛА на промпредприятия в Новокуйбышевске

Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Самаре, есть пострадавшие

Обвинение предъявлено турагентам после гибели туристов в Бурятии
