Обломки БПЛА упали на промпредприятие в Нижегородской области, есть повреждения

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Атака БПЛА отражена в Нижегородской области в ночь на четверг, обломки упали на территории одного из предприятий, есть повреждения, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Ночью над промышленной зоной Кстовского района силы ПВО отразили атаку 11 вражеских БПЛА. В результате падения обломков повреждения с последующим горением получил объект на территории одного из предприятий", - написал он в своем канале в Мах.

Оперативные службы осуществляют ликвидацию последствий инцидента.

"По предварительным данным, пострадавших нет", - отметил Никитин.

Глеб Никитин Нижегородская область
В Дагестане в пунктах временного размещения остаются 522 человека

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Следователи выехали на место падения БПЛА в Самаре и Новокуйбышевске

Один человек погиб при атаке БПЛА на промпредприятия в Новокуйбышевске

Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Самаре, есть пострадавшие

Обвинение предъявлено турагентам после гибели туристов в Бурятии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9097 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1866 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 157 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 140 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов