Обломки БПЛА упали на промпредприятие в Нижегородской области, есть повреждения

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Атака БПЛА отражена в Нижегородской области в ночь на четверг, обломки упали на территории одного из предприятий, есть повреждения, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Ночью над промышленной зоной Кстовского района силы ПВО отразили атаку 11 вражеских БПЛА. В результате падения обломков повреждения с последующим горением получил объект на территории одного из предприятий", - написал он в своем канале в Мах.

Оперативные службы осуществляют ликвидацию последствий инцидента.

"По предварительным данным, пострадавших нет", - отметил Никитин.