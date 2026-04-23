В России разрешат менять условия госконтрактов на ремонт дорог из-за роста НДС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Минтранс подготовил проект постановления правительства, который даст возможность корректировать по соглашению сторон условия госконтрактов на ремонт и содержание федеральных дорог общего пользования, заключенных до 1 января 2026 года, в связи с ростом НДС с 20% до 22% с начала 2026 года.

В проекте, который опубликован на regulation.gov.ru, есть в том числе рекомендация регионам принять меры, которые позволят аналогичным образом корректировать условия госконтрактов на ремонт и содержание региональных, межмуниципальных и местных дорог.

"Принятие проекта постановления позволить оказать существенную поддержку организациям дорожного хозяйства в сложившихся экономических условиях и снизить финансовую нагрузку на такие организации", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

Документ выложен для общественного обсуждения до 7 мая.

Как сообщал Минстрой, ранее возможность пересчета цен госконтрактов в связи с ростом НДС с 20% до 22% была утверждена правительственным постановлением применительно к госконтрактам на строительство, реконструкцию и капремонт объектов капитального строительства. Такими объектами считаются в том числе и автодороги.

ммъ саи пч

