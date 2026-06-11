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Решетников пообещал отмену ограничений на туры в ОАЭ, как только ситуация стабилизируется

Решетников пообещал отмену ограничений на туры в ОАЭ, как только ситуация стабилизируется
Фото: Sebastian Christoph Gollnow/picture alliance via Getty Images

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Обстановка на Ближнем Востоке нестабильная и накладывает ограничения на наращивание турпотоков, но как только ситуация стабилизируется, они будут сняты, сообщил в четверг министр экономического развития Максим Решетников.

"Понимаем, что сегодня обстановка на Ближнем Востоке нестабильная. Она объективно накладывает ограничения на наращивание турпотока. Но в этой связи я бы хотел поблагодарить наших эмиратских партнёров за поддержку российских туристов в острой фазе кризиса. Мы очень ценим то, как внимательно власти Объединённых Арабских Эмиратов отнеслись к этой ситуации, и максимальное содействие было оказано", - сказал он в ходе бизнес-диалога ОАЭ-Россия в рамках форума "Путешествуй!" на ВДНХ.

"Ну и, конечно, мы с нетерпением ждем, чтобы ситуация стабилизировалась, соответственно, и как только позволит, мы все те ограничения, которые сейчас есть, снимем. Но надо сказать, что у нас рейсы летают, и туристы, которые путешествуют частным образом, могут спокойно покупать билеты", - добавил министр.

МИД и Минэкономразвития с 3 марта рекомендовали туристам не ездить в шесть стран Персидского залива - ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман и Саудовскую Аравию. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу и продвижение туров.

20 апреля Росавиация отменила ограничения на полеты российских авиакомпаний на Ближний Восток.

Перевозчики ОАЭ Emirates, Etihad, flydubai уже выполняют рейсы в Россию. Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 июня возобновила регулярные рейсы из Москвы в Дубай.

Максим Решетников Минэкономразвития ОАЭ
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