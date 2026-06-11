Дмитриев сообщил, что встретится с Уиткоффом и Кушнером в июне

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что в текущем месяце пройдет его встреча со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

"Я не могу назвать конкретные даты, но в июне пройдет наша регулярная встреча", - сказал Дмитриев в интервью "Берлинер цайтунг".

Он отметил, что поддерживает регулярный контакт с представителями американской стороны.

"На этой неделе мы разговаривали несколько раз, и мы ожидаем, что в какой-то момент что-то произойдет", - сказал Дмитриев.