Поиск

В Красноярском крае автобус врезался в дерево, пострадали девять человек

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Железногорске загородный автобус с пассажирами съехал с трассы и врезался в дерево, пострадали девять человек. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП, сообщили в управлении МВД по Красноярскому краю.

По предварительной информации, в четверг утром 60-летний водитель загородного автобуса не справился с управлением, автобус съехал с трассы и врезался в дерево. Пострадали водитель и восемь пассажиров. Никто из них, кроме водителя, не был пристегнут ремнями безопасности. Все пострадавшие доставлены в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы.

Железногорск МВД Красноярский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

