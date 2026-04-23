Песков не относит следственные действия в отношении руководства "Эксмо" к президентской повестке

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Следственные действия в отношении сотрудников издательства "Эксмо" не относятся к повестке дня президента РФ, это тема правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это, скорее, тема правоохранительных органов. Эта тема не относится к повестке дня президента" , - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, докладывают ли президенту о следственных действиях в отношении руководства "Эксмо" и задержании гендиректора издательства Евгения Капьева.

21 апреля в правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что Капьев, а также главный редактор "Эксмо" Александра Шипетина "задержаны для проведения следственных действий" по делу об организации деятельности экстремистского сообщества.

Позже в издательстве заявили, что Капьев и еще ряд сотрудников были доставлены в Следственный комитет для допроса по возбужденному в мае прошлого года делу об экстремизме (распространение книг издательства Popcorn books).

Дмитрий Песков Эксмо Евгений Капьев
Песков не относит следственные действия в отношении руководства "Эксмо" к президентской повестке

