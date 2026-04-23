В Коми время продажи алкоголя сократят с сентября на час

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты Госсовета Коми внесли изменения в республиканский закон, сокращая часы розничной торговли алкогольной продукцией в регионе, передал корреспондент "Интерфакса".

Поправки, за которые проголосовали все 27 присутствующих парламентариев, предусматривают сокращение времени продажи алкоголя на один час. С 1 сентября 2026 года купить спиртное в торговых точках можно будет с 09:00, а не с 08:00, как это разрешено сейчас.

Цель изменений - развести утренние потоки людей, в первую очередь школьников и покупателей алкоголя, объясняли ранее в Госсовете

Многие магазины, реализующие алкогольную продукцию с 08:00, расположены вблизи детских садов, школ, жилых домов. Дети, идущие утром на занятия, часто сталкиваются с теми, кто находится в состоянии алкогольного опьянения и пришел в магазин за новой порцией спиртного. Нередко школьники становятся невольными свидетелями нарушений правопорядка.

Депутаты продолжат анализировать, как работает закон на практике и влияет на ситуацию, и затем оценят необходимость внесения других изменений.

Сейчас в Коми алкоголь можно купить в магазинах с 08:00 до 22:00.

Госсовет Коми
Решетников назвал замедление инфляции абсолютно устойчивой тенденцией

 Решетников назвал замедление инфляции абсолютно устойчивой тенденцией

Песков не относит следственные действия в отношении руководства "Эксмо" к президентской повестке

Потребность России в специалистах с высшим образованием к 2032 году оценена в 4,5 млн человек

 Потребность России в специалистах с высшим образованием к 2032 году оценена в 4,5 млн человек

Глава РСПП призвал ЦБ снизить ключевую ставку в пятницу сразу на 1 п.п.

Один пострадавший при обрушении подъезда в Сызрани остается в тяжелом состоянии

 Один пострадавший при обрушении подъезда в Сызрани остается в тяжелом состоянии

Соглашения с нефтяниками о поставках топлива на внутренний рынок заключат в ближайшие дни

ФАС заявила, что рост цен на АЗС не превышает инфляцию

 ФАС заявила, что рост цен на АЗС не превышает инфляцию

Эксперт: переговоры в Пакистане — не передышка, а часть гибридной войны

 Эксперт: переговоры в Пакистане — не передышка, а часть гибридной войны

В Дагестане в пунктах временного размещения остаются 522 человека

 В Дагестане в пунктах временного размещения остаются 522 человека

Обломки БПЛА упали на промпредприятие в Нижегородской области, есть повреждения
