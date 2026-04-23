В Коми время продажи алкоголя сократят с сентября на час

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты Госсовета Коми внесли изменения в республиканский закон, сокращая часы розничной торговли алкогольной продукцией в регионе, передал корреспондент "Интерфакса".

Поправки, за которые проголосовали все 27 присутствующих парламентариев, предусматривают сокращение времени продажи алкоголя на один час. С 1 сентября 2026 года купить спиртное в торговых точках можно будет с 09:00, а не с 08:00, как это разрешено сейчас.

Цель изменений - развести утренние потоки людей, в первую очередь школьников и покупателей алкоголя, объясняли ранее в Госсовете

Многие магазины, реализующие алкогольную продукцию с 08:00, расположены вблизи детских садов, школ, жилых домов. Дети, идущие утром на занятия, часто сталкиваются с теми, кто находится в состоянии алкогольного опьянения и пришел в магазин за новой порцией спиртного. Нередко школьники становятся невольными свидетелями нарушений правопорядка.

Депутаты продолжат анализировать, как работает закон на практике и влияет на ситуацию, и затем оценят необходимость внесения других изменений.

Сейчас в Коми алкоголь можно купить в магазинах с 08:00 до 22:00.