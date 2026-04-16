В Коми время продажи алкоголя хотят сократить на час

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты Госсовета Коми рассмотрят законопроект о сокращении на час времени розничной торговли алкогольной продукцией в республике, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Если закон будет принят, купить спиртное в торговых точках можно будет с 09:00, а не с 08:00, как это разрешено сейчас.

Цель нововведения - развести утренние потоки людей, в первую очередь школьников и покупателей алкоголя. Многие магазины, реализующие алкогольную продукцию с 08:00, расположены вблизи детских садов, школ, жилых домов. Дети, идущие утром на занятия, часто сталкиваются с теми, кто находится в состоянии алкогольного опьянения и пришел в магазин за новой порцией спиртного. Нередко школьники становятся невольными свидетелями нарушений правопорядка, объяснили в парламенте.

Поправки в региональный закон депутаты рассмотрят 23 апреля. Если законопроект будет принят, он вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Депутаты продолжат анализировать, как работает закон на практике и влияет на ситуацию, и затем оценят необходимость внесения других изменений, отметили в парламенте.

Сейчас в Коми спиртное в магазинах продается с 08:00 до 22:00.

Новости по теме

Минпромторг ждет сохранения параллельного импорта на уровне $1-1,5 млрд в месяц до конца года

Ночью над регионами России нейтрализовали 207 БПЛА

При атаке беспилотников на Туапсе погибли двое детей, повреждены шесть домов

Россия заявила, что инициатива генсека ООН по Ормузскому проливу требует согласия всех сторон

В Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость COVID-19 в РФ снижается

Минпромторг ответил на критику за недостаточное импортозамещение лекарств

Банк России прогнозирует снижение проинфляционного давления со стороны рынка труда

Критическая инфраструктура Запорожской области переведена на резервное питание

Что произошло за день: среда, 15 апреля

Рост добычи и экспорта нефти из России сдерживают трудности с логистикой и инфраструктурой

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1694 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9013 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 155 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов