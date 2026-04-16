В Коми время продажи алкоголя хотят сократить на час

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты Госсовета Коми рассмотрят законопроект о сокращении на час времени розничной торговли алкогольной продукцией в республике, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Если закон будет принят, купить спиртное в торговых точках можно будет с 09:00, а не с 08:00, как это разрешено сейчас.

Цель нововведения - развести утренние потоки людей, в первую очередь школьников и покупателей алкоголя. Многие магазины, реализующие алкогольную продукцию с 08:00, расположены вблизи детских садов, школ, жилых домов. Дети, идущие утром на занятия, часто сталкиваются с теми, кто находится в состоянии алкогольного опьянения и пришел в магазин за новой порцией спиртного. Нередко школьники становятся невольными свидетелями нарушений правопорядка, объяснили в парламенте.

Поправки в региональный закон депутаты рассмотрят 23 апреля. Если законопроект будет принят, он вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Депутаты продолжат анализировать, как работает закон на практике и влияет на ситуацию, и затем оценят необходимость внесения других изменений, отметили в парламенте.

Сейчас в Коми спиртное в магазинах продается с 08:00 до 22:00.