В Вологодской области впервые отметят День здорового образа жизни

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Вологодской области 1 марта в учреждениях культуры, спорта и здравоохранения пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню здорового образа жизни, пресс-служба губернатора региона Георгия Филимонова.

"1 марта впервые отпразднуем День здорового образа жизни на Вологодчине. Примечательно, что в этот день ровно год назад в нашем регионе вступили в силу новые правила продажи алкогольной продукции", - заявил сам губернатор.

Он отметил, что 1 марта спортивная программа охватит всю Вологодскую область: жителей региона приглашают на массовые зарядки, легкоатлетические пробеги, а любителей прогулок ждут на маршрутах здоровья, лыжнях и тропах скандинавской ходьбы. Ряд спортивных организаций областной столицы также готов провести бесплатные тренировки для всех желающих, в том числе занятия в тренажерных залах, по танцам, карате, плаванию и детскому флаг-футболу.

Медицинские учреждения проведут мероприятия, направленные на профилактику заболеваний и вредных привычек. Вологжане смогут проконсультироваться насчет здорового и сбалансированного питания, физической активности, отказе от курения и алкоголя, пройти диспансеризацию и онкологические скрининги в поликлиниках и центральной районной больнице, измерить уровень артериального давления, глюкозы и холестерина.

Мероприятия по популяризации здорового образа жизни состоятся и в молодежных центрах Вологодчины. Юношей и девушек приглашают присоединиться к празднованию 14 площадок, расположенных в Вологде и Череповце, Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, Вологодском Вытегорском, Грязовецком, Кирилловском, Сокольском, Усть-Кубинском, Устюженском, Череповецком и Шекснинском округах.

Учреждения культуры к этому дню готовят выставки литературы о здоровом образе жизни, а образовательные организации проведут классные часы, походы, флешмоб-зарядки и спортивные эстафеты.

Новый региональный праздник - День здорового образа жизни - Законодательное собрание Вологодской области утвердило в сентябре 2025 года.

1 марта 2025 года в регионе вступил в силу закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя. Эту продукцию по будням можно купить только с 12 до 14 часов. В конце прошлого года в области ликвидировали все алкомаркеты.

С 1 марта 2026 года вступают в силу новые ограничения розничной продажи алкоголя, которые направлены на борьбу с "наливайками".

