Песков заявил, что интересы Казахстана по поставке нефти в Германию обеспечат по другим маршрутам

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Интересы Казахстана в связи с прекращением прокачки нефти из этой страны в Германию по трубопроводу "Дружба" будут обеспечены по другим маршрутам транспортировки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это связано с техническими аспектами, и, что для нас главное - это то, что интересы наших партнеров из Казахстана, казахстанской стороны, будут обеспечены по другим направлениям, по другим маршрутам", - сказал Песков.

Так он в четверг ответил на вопрос журналистов, есть ли в вопросе прекращения поставок казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" политическая подоплёка и связано ли прекращение поставок с позицией Германии по отношению к РФ.

Накануне министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что официальных сообщений от России о приостановке транзита казахстанской нефти по системе нефтепроводов "Дружба" в Германию не было. "По неофициальным источникам я эту информацию получил. Официальных заявлений с российской стороны пока не было", - сказал он журналистам в Астане.

В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак заявил позднее журналистам, что казахстанская нефть, которая транспортировалась по нефтепроводу "Дружба" в Германию, с 1 мая будет направляться в другие свободные логистические направления. "Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день", - уточнил он. По его словам, соответствующие уведомления получены, этим занимается министерство энергетики и "Транснефть". Вице-премьер добавил, что соответствующие переговоры с казахстанской стороной состоялись на прошлой неделе.

"Немцы отказались от российской нефти, значит, у них все в порядке", - резюмировал Новак.

Как сообщалось, Казахстан в I квартале 2026 года удвоил поставки нефти в Германию, до 730 тыс. тонн. В 2025 году объем поставок казахстанской нефти в Германию (на НПЗ города Шведта) составил 2,1 млн тонн.

Казахстан осуществляет с 2023 года поставки нефти в Германию по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в направлении пункта сдачи нефти "Адамова застава".

