Казахстан не получал официальных сообщений от РФ о приостановке транзита нефти по "Дружбе"

Исходя из неофициальной информации, это правда, полагает глава Минэнерго

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Официальных сообщений от России о приостановке транзита казахстанской нефти по "Дружбе" в Германию не было, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

"По неофициальным источникам, я эту информацию получил. Официальных заявлений с российской стороны пока не было", - сказал Аккенженов журналистам в среду в Астане.

В РоссииПескова спросили, правда ли Россия остановит 1 мая транзит нефти из Казахстана в ФРГЧитать подробнее

При этом министр добавил: "По неофициальным источникам мы знаем, что это правда". Он отметил, что Россия может остановить транзит казахстанской нефти по "Дружбе" в Германию из-за ударов по инфраструктуре.

"Российская сторона, опять-таки по неофициальным источникам, заявляет о неимении технической возможности по прокачке казахстанской нефти (по "Дружбе" в Германию - ИФ-К). Скорее всего, это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре. Я делаю такое допущение", - сказал Аккенженов журналистам в среду в Астане.

Казахстан РФ Ерлан Аккенженов
Казахстан не получал официальных сообщений от РФ о приостановке транзита нефти по "Дружбе"

Что случилось этой ночью: среда, 22 апреля

Украденный в Нидерландах дакийский золотой шлем вернулся в Румынию

 Украденный в Нидерландах дакийский золотой шлем вернулся в Румынию

В Тегеране предупредили о немедленном ответе в случае атаки США

 В Тегеране предупредили о немедленном ответе в случае атаки США

США ждут ответа от лидера Ирана по условиям урегулирования конфликта 22 апреля

 США ждут ответа от лидера Ирана по условиям урегулирования конфликта 22 апреля

Трамп заявил о паузе в ударах по Ирану при сохранении морской блокады

 Трамп заявил о паузе в ударах по Ирану при сохранении морской блокады

Иран отказался от переговоров с США из-за чрезмерных требований Вашингтона

Бомбардировщики ВВС США провели тренировочные вылеты из Англии в направлении Ближнего Востока

 Бомбардировщики ВВС США провели тренировочные вылеты из Англии в направлении Ближнего Востока

США расширили санкции против Ирана из-за программы вооружений

NYT сообщила, что вылет Вэнса в Пакистан на переговоры с Ираном отложен
