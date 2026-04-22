Казахстан не получал официальных сообщений от РФ о приостановке транзита нефти по "Дружбе"

Исходя из неофициальной информации, это правда, полагает глава Минэнерго

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Официальных сообщений от России о приостановке транзита казахстанской нефти по "Дружбе" в Германию не было, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

"По неофициальным источникам, я эту информацию получил. Официальных заявлений с российской стороны пока не было", - сказал Аккенженов журналистам в среду в Астане.

При этом министр добавил: "По неофициальным источникам мы знаем, что это правда". Он отметил, что Россия может остановить транзит казахстанской нефти по "Дружбе" в Германию из-за ударов по инфраструктуре.

"Российская сторона, опять-таки по неофициальным источникам, заявляет о неимении технической возможности по прокачке казахстанской нефти (по "Дружбе" в Германию - ИФ-К). Скорее всего, это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре. Я делаю такое допущение", - сказал Аккенженов журналистам в среду в Астане.