Решетников призвал повышать конкуренцию на российских рынках после ухода западного бизнеса

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что после ухода западных игроков на ряде российских рынков нужно повышать конкуренцию, и призвал сербский бизнес инвестировать в Россию. Он сказал это, выступая на сербско-российском деловом форуме в Белграде.

"Хотел бы призвать сербский бизнес быть действительно более активным, в том числе в российской экономике. Российский рынок сейчас является более открытым. На сегодняшний момент нам бы хотелось, скажем так, иметь больший уровень конкуренции в российской экономике. Потому что по многим направлениям, все-таки надо отдать должное, западные компании обеспечивали конкуренцию на нашем рынке, давили на издержки, предлагали новые продукты. И не на всех рынках нам полностью удалось это заместить", - сказал министр.

"В этом плане сербский бизнес с одной стороны сделает хорошую работу для нашей экономики, с другой стороны эта работа обернулась бы должной прибылью. Поэтому призыв - заходить на российский рынок. Начать работать в российской экономике достаточно просто, а мы можем сравнить разные экономики, 20 лет над этим работаем", - заявил он.

"И одновременно (нужно - ИФ) смотреть на эти вопросы более глобально, потому что цепочки добавленной стоимости в мире перестраиваются. В России это идет гораздо с более высокой скоростью, потому что санкции, переориентация рынков, но эти процессы идут и в глобальном масштабе - развитие технологий, ИИ, развитие Африки. Это с одной стороны создает вызовы и проблемы, а с другой стороны - возможности, которыми нужно пользоваться", - сказал Решетников.

