Губернатор Пензенской области отправил в отставку правительство региона

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал указ об отставке регионального правительства.

"По итогам сегодняшнего внеочередного заседания правительства Пензенской области принял решение об отставке регионального кабинета министров. Подписал соответствующий указ", - сообщил Мельниченко в своем канале в Мах в четверг.

По словам главы региона, "это связано с необходимостью повышения исполнительской дисциплины и качества реализации поставленных задач".

"Региону нужны эффективные управленческие решения, высокая ответственность и современный подход к работе по каждому направлению", - подчеркнул Мельниченко.

В связи с этим губернатор поручил провести детальный анализ работы каждого министерства и отметил, что "те, кто демонстрирует профессионализм, результативность и ответственное отношение к делу, смогут продолжить работу в новом составе правительства".

Действующий состав правительства продолжит исполнять свои полномочия до формирования нового состава, сотрудники продолжат трудиться в статусе временно исполняющих обязанности.