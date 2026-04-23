Изъятую у экс-гендиректора "Газпром энерго" долю в банке "Финсервис" выставят на торги

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Доля в АО "Банк "Финсервис" в размере 7,66%, ранее изъятая в пользу государства у бывшего генерального директора "Газпром энерго" Алексея Митюшова, будет выставлена торги, сообщил продавец - банк ПСБ.

Аукцион состоится 4 мая 2026 года. Начальная стоимость актива 1,28 млрд рублей, шаг аукциона - 1% или 12,8 млн рублей.

Заявки на участие будут приниматься с 24 по 30 апреля года.

Уставный капитал банка "Финсервис" составляет 6,5 млрд рублей и состоит из 6,5 млрд акций номинальной стоимостью 1 рубль. На аукцион будет выставлено 498 млн акций.

Фрунзенский суд Петербурга в мае 2025 года по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 100% акций ряда предприятий, контролируемых Кириллом Селезневым и бывшим топ-менеджером "Газпрома" Алексеем Митюшовым, которые, по данным ведомства, вывели из ООО "Газпром нефтехим Салават" не менее 150 млрд рублей.

Среди изъятых в доход государства активов в том числе было ООО "Севинвест", через которое Митюшову принадлежало 33,2% акций банка "Финсервис".

Банк "Финсервис" специализируется на комплексном обслуживании предприятий крупного бизнеса, операциях с ценными бумагами, МБК и private banking. Основной объем бизнеса банка аккумулирован в Москве и Московской области, по данным "Эксперт РА". По итогам 2025 года банк занимает 67-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".