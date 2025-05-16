Суд по иску Генпрокуратуры взыскал в казну с Селезнева и Митюшова ряд предприятий

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге Фрунзенский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о выводе из ООО "Газпром нефтехим Салават" не менее 150 млрд рублей, сообщается в карточке дела.

"Вынесено решение по делу. Иск (заявление, жалоба) удовлетворен", - сообщается в картотеке. Процесс проходит в закрытом режиме.

Руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева о сути решения суда сообщила: "Решение подлежит немедленному исполнению в части обращения в доход государства долей ООО "Севинвест", ООО "Корпоративный центр", ООО "Стратегия", ООО УК "Меркури Кэпитал Траст"".

В отношении ряда лиц материалы выделены в отдельное производство, судебное заседание назначено на 26 мая. Между истцом (Генпрокуратурой) двумя ответчиками - Кириллом Селезневым, а также Иваном Мироновым были заключены соглашения об урегулировании. Производство в этой части судом прекращено.

Суд обратил в доход государства зарегистрированные на Алексея Митюшова доли в уставном капитале ООО "Севинвест", в уставном капитале ООО "Корпоративный центр", в уставном капитале ООО "Стратегия", инвестиционные паи в закрытых паевых инвестиционных фондах, находящихся под управлением ООО "Меркури Кэпитал Траст". Кроме того, 5 земельных участков в Москве, жилой дом в Москве, 2 нежилых сооружения в Москве и жилое здание в Москве.

Взысканы в казну зарегистрированное на Александра Митюшова недвижимое имущество: земельный участок в Ленинградской области, жилой дом в Ленинградской области, жилое помещение в Республике Крым; зарегистрированное на Дмитрия Митюшова недвижимое имущество: нежилое помещение в Москве, жилое помещение в Москве, машиноместо в Москве; зарегистрированные на Юлию Симакову доли в уставном капитале ООО "Стратегия", 14 жилых помещений в Москве, 4 нежилых помещения в Москве, 2 машино-места, 2 транспортных средства.

Взысканы в доход государства ценные бумаги, принадлежащие Алексею Заварцеву, инвестиционные паи в закрытом паевом инвестиционном фонде, находящемся под управлением ООО УК "Меркури Кэпитал Траст"; зарегистрированное на Надежду Шамину недвижимое имущество: жилое помещение в Санкт-Петербурге, 4 земельных участка в Ленинградской области; доли в уставном капитале ООО "Эколамелли".

Первоначально иск был подан к генеральному директору ООО "Русхимальянс" Кириллу Селезневу (ранее возглавлял департамент маркетинга "Газпрома") и бывшему топ-менеджеру энергетического блока группы "Газпром" Алексею Митюшову, Юлии Симаковой, а также юридическим лицам: ООО "Севинвест", ООО "Корпоративный центр", ООО "Ферроцинк", АО "Бизнеслогика", ООО "М Индустрия", АО "Бонолит - Строительные решения". Позднее в деле появились новые ответчики: Елена Михайлова, Айрат Каримов, Сергей Штепа, Алексей Заварцев, Евгений Лавров, Иван Миронов, Елена Свитова, Наталия Тихончук, Надежда Шамина, Александр и Дмитрий Митюшовы.

Ответчики, полагает прокуратура, используя свое должностное положение и полномочия, обеспечивали заключение с 2011 года между ООО "Газпром нефтехим Салават" и подконтрольными себе предприятиями "стабильно выгодных для последних контрактов". Часть средств фигуранты перевели на зарубежные счета, часть направили на приобретение бизнеса и недвижимости в России. Имущество и активы были также "переоформлены на иных лиц, в том числе родственников и офшорные структуры".

Генпрокуратура требует обратить в доход государства акции в количестве 100% и доли в уставном капитале АО "Дмитровский завод газобетонных изделий", АО "Бонолит - Строительные решения", ООО "Севинвест", ООО "М Индустрия", ООО "Ангстрем", ООО "Калькон Калуга", ООО "Наши лопатки", ООО "Стройэнергопроект", ООО "Ферроцинк", ООО "Ферроцинк-Дон", ООО "Эколамелли", ООО "Эко-Золопродукт Инвест", ООО "Ди Ферро", ООО "Новомичуринский катализаторный завод", ООО "Новые строительные технологии", ООО "М Синтез", ООО "Центр инжиниринга технологий экспертизы", ООО "Элгад-ЗСИ", ООО "Бонолит Калуга", ООО "Поритеп НН", ООО "Аэростоун-Дмитров", ООО "Эко-Золопродукт Рязань", ООО "Балтийская инвестиционная компания", ООО "Корпоративный центр", ООО "Стратегия".

Генпрокуратура потребовала наложить арест на все движимое и недвижимое имущество Кирилла Селезнева (а также Арины Кирилловны и Анастасии Кирилловны Селезневых); Митюшова, его жены Юлии Симаковой, детей - Дмитрия, Кирилла и Владимира Митюшовых; Ирины Путилиной, Елены Русалёвой. Потребовала ареста многочисленных объектов недвижимости - квартир и жилых домов в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи.