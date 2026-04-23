Коммерческий объект поврежден при атаке БПЛА в Белгороде

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - ВСУ нанесли удары по шести муниципалитетам Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в четверг.

"В Белгороде в результате атаки беспилотника повреждены фасад коммерческого объекта и три легковых автомобиля", - написал глава региона в своем канале в Мах.

В Шебекинском округе в городе Шебекино от удара дрона повреждены остекление, кровля, фасад и ворота коммерческого объекта.

Еще в трех селах округа от атак дронов пострадали несколько частных домовладений и автомобилей.