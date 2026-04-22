Житель Курской области тяжело ранен в результата атаки БПЛА на автомобиль

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В приграничном поселке Коренево Кореневского райна Курской области беспилотник атаковал автомобиль, в результате ранен мужчина, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Пострадал 43-летний мужчина: у него слепое осколочное ранение правого предплечья, кисти с переломом, локтевой кости, правого бедра и колена, открытый перелом костей правой голени. К сожалению, он в тяжелом состоянии", - уточнил губернатор.

Поле оказания первой помощи пострадавшего направят в Курскую областную больницу.