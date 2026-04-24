В Белгородской области в результате удара БПЛА по машине погибла женщина

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В селе Гора-Подол Грайворонского округа дрон атаковал легковой автомобиль, машина загорелась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате на месте от ран погибла женщина. Водитель машины был тяжело ранен. В Грайворонской ЦРБ у него диагностировали минно-взрывную травму, баротравму, множественные осколочные ранения грудной клетки, плеча и предплечья, он находится в реанимации.