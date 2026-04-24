Все дома в Дагестане и Чечне освободились от воды после наводнения

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Все дома в пострадавших от наводнения Дагестане и Чечне освободились от воды, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

Ранее сообщалось, что сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане и Чечне. В регионах введен режим ЧС федерального уровня.

По последним данным, подтопленными в Дагестане оказались 9 825 жилых домов. Поврежденными признаны 7 126 жилых домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. пострадали. В Чечне из-за непогоды оказались повреждены свыше 3 тыс. домов.