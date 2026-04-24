МЧС предупредило об угрозе оползней в пострадавших от наводнения Дагестане и Чечне

Поселок Уркарах после оползней в Дагестане
Фото: Омар Шапиев/РИА Новости

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Масштабных сход оползней возможен в пострадавших от наводнения Дагестане и Чечне, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.

"В пострадавших регионах остро стоит проблема активизации оползневых процессов. Это создает дополнительные сложности при проведении аварийно-восстановительных работ", - сказал Куренков на заседании правкомиссии в пятницу, отметив, что к данной проблеме необходимо подключиться Минприроды России.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане и Чечне. В регионах введен режим ЧС федерального уровня.

По последним данным, подтопленными в Дагестане оказались 9 тыс. 825 жилых домов. Поврежденными признаны 7 тыс. 126 жилых домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. пострадали. В Чечне из-за непогоды оказались повреждены свыше 3 тыс. домов.

Последствия ливневых дождей в Дагестане

Добровольцы сносят остатки стен дома, разрушенного наводнением, в поселке Мамедкала в Дербентском районе
Дагестан Чечня МЧС Минприроды Александр Куренков
