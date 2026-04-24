МИД заявил, что сформирует мнение о новых болгарских властях на основе конкретных дел

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Москва будет исходить из конкретных шагов, которые будет предпринимать руководство Болгарии после победы на парламентских выборах в стране партии "Прогрессивная Болгария" и ее лидера Румена Радева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы, как и во всех остальных случаях, будем исходить из тех конкретных шагов, которые будет предпринимать новое болгарское руководство. Мы будем судить по конкретным делам и именно так формировать свое мнение", - сказала она на брифинге в пятницу.

Парламентские выборы в Болгарии состоялись 19 апреля 2026 года.