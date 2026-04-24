РСТ заявил о готовности круизных операторов России к приему иностранных туристов

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Круизные операторы готовы принимать туристов из Европы и других стран в случае их возвращения в Россию, сообщила соруководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по круизам, заместитель генерального директора компании "Мостурфлот" Светлана Гончарова.

"Несколько лет назад 70% теплоходов в России работали с иностранными туристами - из Европы, Америки, Австралии, Японии. Сам формат такого отдыха для иностранных туристов необыкновенно интересен, в частности, круизы между Москвой и Санкт-Петербургом с насыщенной экскурсионной программой, с заходом в Карелию. Наш формат отработан с иностранными туристами, мы готовы к их приему. И как только они придут, мы тут же сделаем свое предложение", - сообщила она на пресс-конференции в пятницу.

По словам Гончаровой, программы для иностранных туристов построены таким образом, чтобы в ключевых точках - Москве и Санкт-Петербурге - остановки были не однодневными, а на несколько дней.

"Например, в Москве теплоход стоит три дня, и у туристов идет экскурсионная программа по столице. Потом 6-7 дней они проводят в самом круизе, заходя в Карелию, Ладожское, Онежское озера, затем судно прибывает в Санкт-Петербург. У нас есть гиды-переводчики, экскурсоводы со знанием иностранных языков. Мы готовы", - заключила она.

В допандемийном 2019 году в круизы по рекам России отправилось около 95 тыс. иностранных туристов.

Иноагентом признан кинорежиссер Юрий Мамин

Туроператоры не ждут снижения спроса на отдых в Туапсе из-за пожара

Кремль признал негативный эффект антироссийских санкций

 Кремль признал негативный эффект антироссийских санкций

Григоренко заявил, что на "Госуслугах" зарегистрированы почти все россияне старше 14 лет

 Григоренко заявил, что на "Госуслугах" зарегистрированы почти все россияне старше 14 лет

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 193 на 193

В Кремле заверили, что РФ будет достойно представлена на G20 вне зависимости от решения Путина о поездке

 В Кремле заверили, что РФ будет достойно представлена на G20 вне зависимости от решения Путина о поездке

Набиуллина связала проинфляционные риски с войной с Ираном и бюджетной политикой

Все дома в Дагестане и Чечне освободились от воды после наводнения

МЧС предупредило об угрозе оползней в пострадавших от наводнения Дагестане и Чечне

 МЧС предупредило об угрозе оползней в пострадавших от наводнения Дагестане и Чечне

Банк России в заявлении усилил фокус на риски со стороны бюджета
