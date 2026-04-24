РСТ заявил о готовности круизных операторов России к приему иностранных туристов

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Круизные операторы готовы принимать туристов из Европы и других стран в случае их возвращения в Россию, сообщила соруководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по круизам, заместитель генерального директора компании "Мостурфлот" Светлана Гончарова.

"Несколько лет назад 70% теплоходов в России работали с иностранными туристами - из Европы, Америки, Австралии, Японии. Сам формат такого отдыха для иностранных туристов необыкновенно интересен, в частности, круизы между Москвой и Санкт-Петербургом с насыщенной экскурсионной программой, с заходом в Карелию. Наш формат отработан с иностранными туристами, мы готовы к их приему. И как только они придут, мы тут же сделаем свое предложение", - сообщила она на пресс-конференции в пятницу.

По словам Гончаровой, программы для иностранных туристов построены таким образом, чтобы в ключевых точках - Москве и Санкт-Петербурге - остановки были не однодневными, а на несколько дней.

"Например, в Москве теплоход стоит три дня, и у туристов идет экскурсионная программа по столице. Потом 6-7 дней они проводят в самом круизе, заходя в Карелию, Ладожское, Онежское озера, затем судно прибывает в Санкт-Петербург. У нас есть гиды-переводчики, экскурсоводы со знанием иностранных языков. Мы готовы", - заключила она.

В допандемийном 2019 году в круизы по рекам России отправилось около 95 тыс. иностранных туристов.