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Что произошло за день: понедельник, 15 июня

Крушение Ту-22М3 в Иркутской области, меморандум об урегулировании иранского кризиса и повреждение Киево-Печерской лавры

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военные РФ нанесли массированный удар по объектам ОПК Украины в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Были поражены предприятия и цеха, производящие комплектующие для дальних беспилотников и крылатых ракет. В Минобороны России также сообщили, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

- Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, экипаж катапультировался. Состояние их здоровья оценивается как легкой и средней степени тяжести. Причиной падения самолета, по предварительным данным, мог стать отказ двигателей.

- Дональд Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс, спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования кризиса. Традиционная церемония подписания пройдет 19 июня.

- ЕС ввел санкции против генпрокурора РФ Гуцана. Новые санкции ограничения введены против 34 физических и 47 юридических лиц из России и других государств. В числе прочих под санкции попали судоходные структуры "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти".

- Цена дизельного топлива на бирже обновила максимум, перешагнув отметку обнуления демпфера. Стоимость летнего дизельного топлива в понедельник поднялась по индексу европейской части России до 77,177 тыс. руб./т., свидетельствуют данные сайта Петербургской биржи.

- В Крымском районе Кубани ввели ЧС из-за подтоплений после прорыва дамбы на реке Кубань. Подтоплено 5,3 тыс. га земель сельхоз назначения. Из них гибель сельхозкультур зафиксирована на площади около 4,7 тысячи га.

- ФСБ выявила мошенничество с акциями топливно-энергетических и телекоммуникационных компаний РФ на 7 млрд рублей. Под арест и под домашний арест отправлены представители руководства кипрской офшорной компании "Mind Money Limited" и их сообщники.

- Режим ЧС из-за заболеваний домашнего скота отменен в Новосибирской области.

- "Каролина" завоевала Кубок Стэнли НХЛ. В финальной серии она обыграла "Вегас" по победам – 4-2.

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