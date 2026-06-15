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В Крымском районе Кубани ввели ЧС из-за подтоплений

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - На всей территории Крымского района Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений после прорыва дамбы на реке Кубань в районе хутора Западного, сообщает районная администрация в своем канале в Max.

"В Крымском районе введен режим "Чрезвычайная ситуация" на территории всего муниципалитета", - говорится в сообщении.

Вода из прорана (промоины) на дамбе в районе хутора Западного Троицкого сельского поселения продолжает заливать сельхозземли и подходить к населенным пунктам. Уже затоплены хутор Западный и садовое некоммерческое товарищество "Йодник". Под угрозой затопления находятся населенные пункты Троицкого, Кеслеровского, Киевского и Южного сельских поселений.

По данным местных властей, всего в Крымском районе подтоплено 5,3 тыс. га земель сельхоз назначения. Из них гибель сельхозкультур зафиксирована на площади около 4,7 тысячи га. Большая часть это озимая пшеница - 1,9 тысячи га.

Для минимизации последствий на сети оросительных каналов проводятся земляные работы, воду перекачивают насосами.

"Ширина прорана на 15 июня - порядка 100 метров. На краевом совещании обсудили варианты ремонта дамбы. Окончательное решение будет принято после экспертизы и работы проектировщиков", - информирует администрация района.

Согласно сообщению Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, в течение суток 16 и 17 июня местами в регионе ожидается ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20 м/с.

Ранее сообщалось, что из-за подъема воды в реках подтопило территории в Крымском районе. В минувшее воскресенье днем режим ЧС был введен на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений.

Кубань МЧС Краснодарский край Крымский район
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В Крымском районе Кубани ввели ЧС из-за подтоплений

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