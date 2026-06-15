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Причиной крушения Ту-22М3 в Приангарье мог быть отказ двигателей

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Причиной падения в понедельник военного самолета Ту-22М3 в Иркутской области, по предварительным данным, мог стать отказ двигателей, сообщил в мессенджере губернатор региона Игорь Кобзев.

"Предварительно, причина крушения - отказ двигателей", - написал Кобзев.

Ранее он сообщал, что четыре члена экипажа самолета доставлены в больницу. Они проходят обследования. По предварительной информации, состояние трех членов экипажа - легкой степени тяжести, одного - средне тяжелое. Их жизни ничего не угрожает. Летчиков нашли местные жители. Жертв и разрушений на месте крушения нет.

Ту-22М3 при заходе на посадку упал в Боханском районе, недалеко от села Каменка. На месте падения самолета локализован пожар на площади 400 кв. м, работают пожарные подразделения.

Минобороны сообщало, что авария произошла в ходе планового учебно-тренировочного полета. Экипаж катапультировался. Самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте падения самолета работает комиссия главного командования Воздушно-космических сил.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (по кодификации НАТО Backfire).

Ту-22М3 входят в состав дальней авиации ВКС России. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

Игорь Кобзев Минобороны Ту-22М3 Приангарье Иркутская область
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Причиной крушения Ту-22М3 в Приангарье мог быть отказ двигателей

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