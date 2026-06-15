Патрушев заявил, что в портах Европы могут ставить мины на дно идущих в РФ судов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что закрепленные магнитные мины на днище судов, заходящих в российские порты, могут ставиться в портах Европы.

"Не секрет, что в наши порты уже регулярно приходят торговые суда с закрепленными на днище магнитными минами, то есть превращенные в плавучие бомбы. Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете", опубликованном в понедельник.

"Есть подозрения, что мины ставятся в европейских портах", - заявил он.