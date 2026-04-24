На юге европейской части России прогнозируют заморозки

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В южных регионах европейской части России прогнозируются заморозки в ближайшие дни, сообщила "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"В Ростовской области, в республике Адыгея до 26 апреля заморозки до минус 1 - минус 3 ожидаются. Заморозки в Адыгее сейчас опасны для цветущих плодовых деревьев, абрикосов, вишни. Заморозки также прогнозируются в ночь на 25 апреля в Ингушетии и Чеченской Республике. И в целом на юге европейской части России заморозки", - сказала она.

Также заморозки прогнозируются в Ставропольском крае и Волгоградской области.