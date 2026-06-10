В МИД РФ пройдет встреча с послами Франции, ФРГ и Британии

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Послы Франции, Германии и Британии просят о встрече с замглавы МИД РФ, во внешнеполитическом ведомстве готовы их выслушать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Послы этих стран - Британии, Франции и Германии - просятся на встречу с моим заместителем в министерстве иностранных дел. Мы встретимся с ними, послушаем", - сказал он на пресс-конференции в среду.

Лавров заметил, что ему "интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные мысли".

"Я не большой оптимист, но послушать мы послушаем. Президент всегда говорит, что мы готовы слушать. Я сомневаюсь очень сильно, что эти три посла - да и три министра, если бы они где-то собрались - скажут что-нибудь отличающееся от того, что было провозглашено в документе этой самой евротройки с участием Зеленского в Лондоне. Документ, который совершенно в хамской манере требует от России капитуляции, по сути", - указал министр.