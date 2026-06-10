Власти заявили об отсутствии дефицита бензина на крупных АЗС Ростовской области

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Дефицита топлива в Ростовской области не наблюдается, все крупные сети АЗС в регионе регулярно получают бензин и дизтопливо, сообщил "Интерфаксу" заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.

"Поставки на АЗС осуществляются регулярно и в полном объеме, обеспечивая потребности как частных автовладельцев, так и коммерческого транспорта", - сказал Сорокин.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что на АЗС региона в одни руки можно получить не более 100 литров топлива.

Замгубернатора со ссылкой на информацию от ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" (дочерняя компания ПАО "ЛУКОЙЛ") пояснил, что распоряжение об отпуске не более 100 литров бензина в одни руки действует на постоянной основе уже долгое время. Эта мера носит превентивный характер и направлена на предотвращение спекуляций на рынке.

Как сообщалось, в Ростовской области рост трафика в летний период ежегодно приводит к увеличению спроса на все виды моторного топлива. Дополнительный объем потребления обеспечивает аграрный сектор, где в период активных полевых работ существенно возрастает спрос на дизельное топливо.

При этом на некоторых нефтеперерабатывающих заводах в настоящее время наблюдается небольшое снижение объемов производства, связанное с внеплановыми ремонтными работами. Кроме того, присутствует повышенная загруженность транспортной сети РЖД. Возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях.

Сообщалось, что 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива в 20 литров на человека ввели на АЗС в Севастополе, с 29 мая ограничения на продажу бензина Аи-95 ввели в Крыму. С 31 мая ограничения распространили и на Аи-92, при этом две крупнейшие сети АЗС полуострова - "Атан" и "ТЭС" - прекратили свободную продажу Аи-95, отпуск велся только по талонам. 4 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что свободная продажа бензина на ближайшие дни полностью приостанавливается.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 10 июня сообщил, что свободная продажа бензина марок Аи-92 и Аи-95 возобновляется в городе в среду с 10:00 на восьми автозаправочных станциях сети "Атан".