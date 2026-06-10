Отпуск топлива временно приостановлен на 15 АЗС Кубани на фоне роста спроса

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Реализация топлива временно прекращена на 15 из 1 тыс. действующих автозаправочных станций (АЗС) в Краснодарском крае на фоне повышенного спроса, сообщил оперативный штаб региона в среду.

"По информации министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края на 10 июня, временно приостановили выдачу топлива 15 заправок в Краснодаре, Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. В основном это небольшие частные автозаправочные станции. Из-за увеличения потребительского спроса предприятия организовали дополнительные поставки топлива",- говорится в сообщении.

По данным краевых властей, всего в регионе работают более 1 тыс. автозаправочных станций.

На семи АЗС в Темрюкском районе края, соседствующего с Крымом, наблюдаются очереди - от 20 до 100 транспортных средств. Топливо там в наличии, его отпускают в полном объеме, уточняется в сообщении.

Перебои с поставками топлива на небольшие автозаправки Краснодарского края привели к дефициту бензина на ряде заправок и спровоцировали повышенный спрос в крупных сетях АЗС. Краевые власти заверили, что эти ситуации кратковременные, и в настоящий момент крупные сетевые АЗС корректируют графики поставки топлива на заправочные станции.

Краснодарский край - один из крупнейших аграрных и туристических регионов РФ. На минувшей неделе в крае завершилась весенняя посевная кампания.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на АЗС на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе, с 29 мая ограничения на продажу бензина АИ-95 ввели в Крыму. С 31 мая ограничения распространили на АИ-92, при этом две крупнейшие сети АЗС полуострова - "Атан" и "ТЭС" прекратили свободную продажу АИ-95, отпуск велся только по талонам. 4 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на ближайшие дни полностью приостанавливается свободная продажа бензина в Крыму. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 10 июня сообщил, что свободная продажа бензина марок Аи-92 и Аи-95 возобновляется в городе в среду с 10:00 мск на восьми автозаправочных станциях сети "Атан".