Двух подростков задержали по подозрению в подрыве машины на юго-западе Москвы

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Юноша и девушка оперативно задержаны по подозрению в подрыве автомобиля сотрудника одного из научно-производственных предприятий на юго-западе Москвы, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"9 июня на городской парковке произошел взрыв автомобиля, принадлежащего сотруднику одного из научно-производственных предприятий", - сообщается в калале СКР в Max в среду.

По версии следствия, "несовершеннолетняя девушка по указанию кураторов забрала в тайнике взрывное устройство, которое передала несовершеннолетнему парню". "Он разместил это устройство, а также GPS-трекер на указанном автомобиле", - говорится в сообщении.

В СКР отметили, что подозреваемые были задержаны на месте, пострадавших в результате инцидента нет.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222.1, ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (покушение на убийство, незаконное изготовление, передача, хранение и ношение взрывчатых веществ)", - сообщили в ведомстве.

"Наступление тяжких последствий удалось предотвратить благодаря своевременным действиям оперативных служб. В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение, с ними проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению", - отметили в СКР, уточнив, что инцидент произошел на улице Введенского.