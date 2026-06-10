Закон о повышении налоговых пошлин для мигрантов в 5-12 раз принят Госдумой

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Закон о повышении налоговых пошлин для мигрантов, в том числе в 12 раз за оформление российского гражданства в среду принят Госдумой во втором и в третьем, окончательном, чтении.

Закон предусматривает повышение налоговых пошлин для мигрантов, в том числе: в 12 раз - с 4,2 тысячи до 50 тысяч рублей - при оформлении российского гражданства; в восемь раз - с 1,92 тысячи до 15 тысяч рублей - при оформлении разрешения на временное проживание; в пять раз - с 6 тысяч до 30 тысяч рублей - при оформлении вида на жительство.

Кроме этого, увеличивается пошлина за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов - до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста.

Закон освобождает иностранных граждан и лиц без гражданства, ранее являвшихся гражданами СССР и участвующих в госпрограмме по переселению соотечественников и членов их семей, от уплаты пошлин за прием в гражданство РФ.

Кроме того, закон освобождает от уплаты госпошлин за выдачу разрешения на временное проживание или вида на жительство и иностранных граждан и лиц без гражданства, признанных в соответствии с указом президента РФ представляющими интерес для России, и членов их семей.

Освобождаются от пошлин за прием в гражданство и выдачу вида на жительство и иностранцы, заключившие контракт о службе в Вооруженных силах РФ в период специальной военной операции.

Еще одним принятым в среду законом исключается положение о взимании государственной пошлины (в размере 4,2 тыс. руб.) за установление факта наличия или отсутствия гражданства Российской Федерации.

Такие меры будут "способствовать наведению порядка в миграционной сфере, а также принесут дополнительные доходы в бюджет, которые прогнозно составят 15 млрд рублей в год", отметил ранее, комментируя закон, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он также напомнил, что в настоящее время на рассмотрении Госдумы находится 10 законодательных инициатив, регулирующих вопросы миграции; начиная с 2024 года принято 22 федеральных закона в этой части, сформирована правовая база.

"Те, кто хочет жить в нашей стране, стать ее гражданином, должны соответствовать заданным стандартам: знать русский язык, соблюдать законы Российской Федерации, уважать наши традиции, историю и культуру", - сказал председатель Госдумы.