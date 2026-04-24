Главы МИД России и Пакистана обсудили ситуацию в Персидском заливе

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром, сообщили на Смоленской площади.

"В ходе беседы стороны обсудили актуальные аспекты российско-пакистанского взаимодействия, а также обменялись мнениями касательно ситуации в Персидском заливе", - говорится в сообщении,.

"Лавров высоко оценил посредническую роль Исламабада в интересах достижения устойчивых договорённостей между Ираном и США".

"Подтверждена готовность России содействовать этим усилиям", - сообщил МИД.