В Думе предложили освобождать от штрафов за непредставление "нулевых" налоговых деклараций

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который освобождает налогоплательщиков от штрафов за непредставление "нулевых" деклараций, освобождает физлиц от штрафов за непредставление декларации по НДФЛ по доходам от продажи и дарения недвижимости, внесенный документ также меняет для бизнеса процедуру оформления штрафов за просрочку подачи деклараций с налогом к уплате, если это нарушение выявлено в ходе камеральной проверки и других нарушений нет.

Поправки в Налоговый кодекс (№1215257-8) и КоАП (№1215262-8) размещены в электронной базе данных парламента в пятницу.

Согласно п. 1 ст. 119 Налогового кодекса РФ, за непредставление налоговой декларации (расчета по страховым взносам) в установленный срок налогоплательщику грозит штраф в размере 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30% от этой суммы и не менее 1 тыс. руб. Таким образом, даже если по декларации нет налога к уплате, минимальный штраф в 1 тыс. рублей все равно взимается.

Законопроектом предлагается не привлекать налогоплательщиков (как компании и ИП, так и физлиц) к ответственности за непредставление "нулевых" налоговых деклараций, т.е. деклараций, по которым сумма налога к уплате отсутствует, например, когда у налогоплательщика не было доходов или налоговая база равна нулю. Авторы законопроекта ссылаются на данные ФНС, согласно которым в настоящее время доля решений налогового органа о привлечении к ответственности за непредставление "нулевых" деклараций составляет около 55% от всех решений о привлечении к ответственности по п. 1 ст. 119 НК РФ. При минимальном размере штрафа в 1 тыс. руб., который при наличии смягчающих обстоятельств снижается не менее чем вдвое, расходы федерального бюджета, связанные с назначением указанного штрафа, включая трудовые и почтовые издержки налогового органа, существенно превышают доходы от его взимания, напоминают авторы.

"Соответственно, предлагаемые изменения позволят минимизировать издержки федерального бюджета и не применять к налогоплательщику карательных мер в отсутствие ущерба казне", - говорится в пояснительной записке. Авторы также подчеркивают, что освобождение от ответственности не будет стимулировать плательщиков не представлять налоговые декларации, поскольку такое бездействие является основанием для применения к налогоплательщику иных мер, включая блокировку его счетов в банках.

Законопроект также предлагает не привлекать граждан к ответственности за непредставление налоговой декларации по доходам от продажи или дарения недвижимого имущества. Как поясняют авторы, в этом случае налог может быть исчислен налоговым органом самостоятельно по результатам "бездекларационной" камеральной проверки на основе сведений, полученных от регистрирующих органов.

Кроме того, законопроект меняет для организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) процедуру привлечения к ответственности за просрочку подачи деклараций, если в ходе камеральной проверки инспекция не выявила других нарушений. Сейчас штраф за такую просрочку оформляется по той же процедуре, что и любое другое налоговое нарушение, т.е. с составлением акта, его вручением налогоплательщику, предоставлением месячного срока на возражения и рассмотрением материалов с его участием.

По новой процедуре (ст. 100 и новый пункт 1.1 ст. 101 НК), если при камеральной проверке единственным выявленным нарушением является просрочка подачи декларации и нарушитель - организация или ИП, то акт налоговой проверки не составляется. Материалы проверки рассматривает руководитель инспекции без участия налогоплательщика, и в течение пяти дней со дня окончания проверки выносится решение о привлечении к ответственности или об отказе в нем. Налогоплательщик при этом вправе уже при подаче декларации, в том числе поданной с опозданием, приложить сведения и документы об обстоятельствах, смягчающих ответственность или исключающих ее.

"При представлении налоговой декларации (расчета), в том числе с нарушением установленного законодательством о налогах и сборах срока, налогоплательщик (плательщик страховых взносов, налоговый агент) вместе с налоговой декларацией (расчетом) вправе представить сведения о наличии обстоятельств, исключающих привлечение к ответственности за совершение налогового правонарушения и (или) смягчающих ответственность за его совершение, а также документы, подтверждающие данные обстоятельства", - говорится в тексте проекта закона.

Положения о неприменении штрафа к "нулевым" декларациям и к декларациям по доходам от продажи или дарения недвижимости вступят в силу со дня официального опубликования закона, уточненная процедура привлечения к ответственности за просрочку подачи деклараций для компаний и ИП - с 1 июля 2026 г.

Поправки в КоАП предлагают признать утратившей силу статью 15.5 КоАП, устанавливающую административную ответственность должностных лиц за нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам) в виде предупреждения или штрафа от 300 до 500 рублей. Как указано в пояснительной записке, с учетом незначительности размера штрафа, расходы бюджетов на составление налоговыми органами протоколов и их направление мировым судьям существенно превышают доходы от взимания таких штрафов.

Правительство РФ поддержало оба законопроекта.