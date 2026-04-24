Главы МИД РФ и ОАЭ обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию в Ормузском проливе

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и вице-премьер, министр иностранных дел ОАЭ Абдалла Бен Заид Аль Нахайян в телефонном разговоре обсудили основные направления углубления двустороннего сотрудничества в соответствии с договоренностями президентов России и ОАЭ, особо выделив задачи содействия углублению гуманитарных связей и в целом контактов между людьми, сообщает российский МИД на своем сайте.

"С удовлетворением отмечено предстоящее в ближайшее время вступление в силу соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и ОАЭ", - отмечается в сообщении.

"Собеседники затронули ряд международных проблем, включая ситуацию в Ормузском проливе, высказав общее мнение о необходимости возобновления переговоров с целью скорейшего достижения договоренностей о долгосрочном устойчивом урегулировании кризиса с учетом законных интересов всех стран региона", - сообщает МИД РФ.

Министры также рассмотрели график предстоящих контактов по линии внешнеполитических ведомств, говорится в сообщении.

МИД РФ ОАЭ Сергей Лавров
