Аэропорты Пензы, Саратова и Тамбова приостановили обслуживание рейсов

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Временные ограничения введены в аэропорту Пензы, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в пятницу.

"В Пензенской области введен план "Ковёр". Действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов", - написал он в своём канале в Мах.

Кроме этого, временные ограничения введены в аэропортах Саратова и Тамбова, сообщает Росавиация.

Уточняется, что соответствующие меры предприняты для обеспечения безопасности полетов.