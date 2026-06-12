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Восемь российских аэропортов приостановили работу

Восемь российских аэропортов приостановили работу
Фото: Роман Пятаков/РИА Новости

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Аэропорты Волгограда, Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Чебоксар временно не обслуживают рейсы, сообщили в Росавиации в пятницу утром.

"Аэропорт Волгоград, Казань, Нижнекамск (Бегишево), Пенза, Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин), Ульяновск (Братаевка), Чебоксары. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в канале агентства в мессенджере Max.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.

Ранее в пятницу глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о введении в регионе режима "Ковер".

Росавиация Самара Пенза Саратов Волгоград Нижнекамск Казань
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