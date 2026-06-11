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Два человека погибли в результате обстрела Брянской области артиллерией ВСУ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Два мирных жителя, включая директора Брянского заповедника "Брянский лес" Александра Никитенкова, погибли из-за удара из артиллерии ВСУ по Суземскому району, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

"Погибли двое мирных жителей. Один из погибших - директор Брянского биосферного заповедника "Брянский лес" Александр Никитенков", - написал он в своем канале в Max в четверг вечером.

Кроме того, ранения получили еще два мирных жителя, они доставлены в больницу, добавил Ковальчук.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 июня 2026 года Военная операция на Украине
ВСУ Брянская область Егор Ковальчук
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Два человека погибли в результате обстрела Брянской области артиллерией ВСУ

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