Поиск

Аэропорт Волгограда снова ограничил работу

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов второй раз за сутки введены в аэропорту Волгограда, сообщает Росавиация в пятницу.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в мессенджере Max.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в пятницу Росавиация также вводила ограничения на работу авиаузла, аэропорт приостанавливал работу с 20:08 до 20:36 мск.

Волгоград Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

 Имущество семьи экс-судьи Краснодара Чернова обращено в доход государства

 Минфин РФ направил в кабмин пакет законов о поэтапном введении НДС на импорт через маркетплейсы

 Кремль признал негативный эффект антироссийских санкций

 Григоренко заявил, что на "Госуслугах" зарегистрированы почти все россияне старше 14 лет
Хроники событий
