Аэропорт Волгограда снова ограничил работу

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов второй раз за сутки введены в аэропорту Волгограда, сообщает Росавиация в пятницу.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в мессенджере Max.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в пятницу Росавиация также вводила ограничения на работу авиаузла, аэропорт приостанавливал работу с 20:08 до 20:36 мск.