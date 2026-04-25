Поиск

Попытка атаки БПЛА на объект инфраструктуры пресечена в Челябинской области

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Попытка беспилотной атаки пресечена на одном из объектов инфраструктуры в Челябинской области, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

"На одном из объектов инфраструктуры в Челябинской области пресечена попытка беспилотной атаки. Жертв и разрушений нет", - написал он в своем канале в МAX.

Губернатор попросил сохранять спокойствие, быть бдительными и доверять официальным источникам информации.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Алексей Текслер Челябинская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

