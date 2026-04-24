Пожар на морском терминале в Туапсе после атаки БПЛА полностью потушен

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Возгорание на морском терминале в Туапсе (Краснодарский край), возникшее из-за атаки БПЛА в ночь на понедельник, удалось полностью потушить, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем канале в Мах.

"В Туапсе на территории морского терминала полностью потушили пожар. (...) Пять дней около 300 человек боролись с огнем", - говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что в настоящее время ведется мониторинг состояния морской акватории вблизи Туапсе.

"Роспотребнадзор регулярно берет пробы воздуха на содержание вредных веществ. До улучшения ситуации прошу всех жителей и гостей следовать рекомендациям специалистов и соблюдать меры предосторожности", - уточнил Кондратьев.

По данным оперативного штаба региона, на территории Туапсе продолжаются проливные дожди, из-за чего поднялась вода в реке Туапсе и произошел перелив нефтепродуктов через ранее выставленные боновые заграждения. В русле реки, ниже по течению, организовали сбор нефтепродуктов, которые частично попали в акваторию моря, а также на береговую линию.

Работы по ликвидации разлива продолжают в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля - после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА.

В ночь на понедельник, 20 апреля, Туапсе вновь подвергся массированной атаке БПЛА. В морском порту произошло возгорание. Обломки беспилотника повредили остекление в нескольких городских зданиях, также была повреждена газовая труба. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в нескольких районах Туапсе из-за пожара.

Пресс-служба прокуратуры региона сообщала, что в морском порту имеются повреждения транспортной инфраструктуры.