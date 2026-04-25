Шесть человек обратились в скорую после атаки БПЛА в Свердловской области

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Зафиксировано 6 обращений в службу скорой медицинской помощи после абаки БПЛА в Свердловской области пациентов в тяжелом состоянии нет, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

"В Екатеринбурге поврежден один многоэтажный жилой дом. К счастью, обошлось без жертв. На данный момент зафиксировано 6 обращений в службу скорой медицинской помощи. Среди обратившихся нет пациентов в тяжелом состоянии. В основном диагностировано отравление продуктами горения легкой степени. Одна женщина госпитализирована. Пять человек от госпитализации отказались. Медики продолжают работу", - написал глава региона Денис Паслер в своем канале в Мах.

Он сообщил, что жильцы пострадавшего дома эвакуированы. Им предложено размещение в ПВР. "С людьми работают психологи и специалисты МЧС. Все экстренные службы работают оперативно", - добавил Паслер.

В области продолжает действовать режим угрозы атаки БПЛА, подчеркнул он.

Ранее Паслер сообщал, что на Екатеринбург была совершена атака БПЛА, повреждение получил жилой дом, эвакуированы 50 человек.