Поиск

Шесть человек обратились в скорую после атаки БПЛА в Свердловской области

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Зафиксировано 6 обращений в службу скорой медицинской помощи после абаки БПЛА в Свердловской области пациентов в тяжелом состоянии нет, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

"В Екатеринбурге поврежден один многоэтажный жилой дом. К счастью, обошлось без жертв. На данный момент зафиксировано 6 обращений в службу скорой медицинской помощи. Среди обратившихся нет пациентов в тяжелом состоянии. В основном диагностировано отравление продуктами горения легкой степени. Одна женщина госпитализирована. Пять человек от госпитализации отказались. Медики продолжают работу", - написал глава региона Денис Паслер в своем канале в Мах.

Он сообщил, что жильцы пострадавшего дома эвакуированы. Им предложено размещение в ПВР. "С людьми работают психологи и специалисты МЧС. Все экстренные службы работают оперативно", - добавил Паслер.

В области продолжает действовать режим угрозы атаки БПЛА, подчеркнул он.

Ранее Паслер сообщал, что на Екатеринбург была совершена атака БПЛА, повреждение получил жилой дом, эвакуированы 50 человек.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Денис Паслер Свердловская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9122 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1905 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов