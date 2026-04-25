Поиск

Число обратившихся за медпомощью после атаки БПЛА в Екатеринбурге выросло до девяти человек

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - За медицинской помощью после атаки БПЛА на жилой дом в Екатеринбурге обратились девять человек, сообщил в субботу губернатор Свердловской области Денис Паслер.

"По данным Минздрава, за медицинской помощью обратились 9 человек. Из-за отравления продуктами горения госпитализирована одна пациентка. Травматических повреждений у людей нет. С жителями дома продолжают работать психологи", - написал он в своем канале в соцсетях.

Ранее сообщалось о шести жителях, обратившихся к медикам.

Несущие конструкции жилого дома не пострадали после атаки БПЛА в Екатеринбурге, жильцы смогут вернуться в свои квартиры, отметил губернатор.

"По предварительным данным, пострадали 44 квартиры, эвакуирован 81 человек. Эксперты Архитектурно-строительного центра УрФУ провели оценку несущих конструкций здания, угрозы обрушения нет. Жильцы, чьи квартиры целы, смогут вернуться домой после завершения следственных мероприятий", - сообщил Паслер.

Екатеринбург Свердловская область Денис Паслер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Бурятии ограничили доступ в район горы Мунку-Сардык, где туристы попали под лавину

Почти 1 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе

 Почти 1 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе

Лавины сошли на автодорогу в Кабардино-Балкарии и перекрыли подъезд к турбазе

В "Петергофе" торжественно запустили фонтаны

 В "Петергофе" торжественно запустили фонтаны

Спасатели обнаружили тела еще двух попавших под лавину туристов в Бурятии

 Спасатели обнаружили тела еще двух попавших под лавину туристов в Бурятии

Путин подписал закон, изменяющий порядок декларирования доходов российскими чиновниками

Тюменская область ввела режим беспилотной опасности

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 127 украинских БПЛА

 Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 127 украинских БПЛА

БПЛА ударил по жилому дому в центре Екатеринбурга

Жилой дом поврежден в результате атаки БПЛА в Екатеринбурге, эвакуированы 50 человек
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1908 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9128 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов