Число обратившихся за медпомощью после атаки БПЛА в Екатеринбурге выросло до девяти человек

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - За медицинской помощью после атаки БПЛА на жилой дом в Екатеринбурге обратились девять человек, сообщил в субботу губернатор Свердловской области Денис Паслер.

"По данным Минздрава, за медицинской помощью обратились 9 человек. Из-за отравления продуктами горения госпитализирована одна пациентка. Травматических повреждений у людей нет. С жителями дома продолжают работать психологи", - написал он в своем канале в соцсетях.

Ранее сообщалось о шести жителях, обратившихся к медикам.

Несущие конструкции жилого дома не пострадали после атаки БПЛА в Екатеринбурге, жильцы смогут вернуться в свои квартиры, отметил губернатор.

"По предварительным данным, пострадали 44 квартиры, эвакуирован 81 человек. Эксперты Архитектурно-строительного центра УрФУ провели оценку несущих конструкций здания, угрозы обрушения нет. Жильцы, чьи квартиры целы, смогут вернуться домой после завершения следственных мероприятий", - сообщил Паслер.