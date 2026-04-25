Один человек стал жертвой ударов по ДНР

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб, девять пострадали в результате украинских ударов по Донецкой Народной Республике в субботу, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"В Новопетриковке Великоновоселковского муниципального округа в результате ракетного удара погибла женщина. Также ранения средней степени тяжести получили две женщины и двое мужчин", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в субботу его пресс-службой.

Уточняется, что вследствие атаки ударного беспилотника ВСУ по автозаправке в Донецке пострадали четыре мирных жителя. Один человек был ранен в результате атаки ударного БПЛА на трассе Светлодарск - Дебальцево.