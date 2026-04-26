Двое пострадали в результате атаки БПЛА на Севастополь

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Число уничтоженных беспилотников в результате отражения атаки ВСУ на Севастополь достигло 43, два человека пострадали, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В Севастополе силы ПВО и наши мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ. К этому часу сбито 43 БПЛА над морем и над разными районами города. По предварительной информации, в районе проспекта Генерала Острякова осколками от сбитого БПЛА ранило парня, который находился в машине; в одном из СТ в районе Генерала Мельника молодая женщина также получила осколочное ранение, - написал Развожаев в мессенджере Мах.