Российские военные уничтожили почти сотню пунктов управления беспилотниками ВСУ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Группировки войск "Запад", "Восток", "Север" и "Южная" в течение суток нанесли поражение 95 пунктам управления беспилотной авиацией ВСУ, заявили российские военные в воскресенье.

"Вскрыты и уничтожены 37 пунктов управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink, четыре полевых боевых склада", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

Представитель группировки "Восток" Михаил Герасимов сообщил об уничтожении 18 пунктов беспилотной авиацией ВСУ.

"Вскрыты и поражены 32 пункта управления БПЛА, 12 БПЛА самолетного типа, 29 тяжелых боевых октокоптеров", - заявил начальник пресс-центра группировки "Север" Василий Межевых.

Группировка войск "Южная" в течение суток нанесла удары по украинским подразделениям на краматорском, константиновском и славянском направлениях, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.

По его словам, потери ВСУ составили: 11 антенн связи и БПЛА, два терминала Starlink, шесть наземных робототехнических комплексов, поражены восемь пунктов управления БПЛА, а также 37 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ.